Custode di uno zoo infastidice il leone che gli stacca il dito a morsi davanti ai turisti

Il custode di uno zoo ha provocato due leoni e una delle bestie gli ha staccato un dito. L'accaduto nel Jamaica Zoo è stato filmato e finito sui social dove ha fatto il giro del mondo. Si tratta di un atteggiamento pessimo da parte del custode che non avrebbe dovuto provocare in quel modo gli animali. Dalle immagini si vede l'uomo dare ripetutamente fastidio ai leoni, fino a quando uno dei due non riesce ad afferrare il dito e a morderlo.

L’episodio risale a due settimane fa quando la scena è stata immortalata da alcuni turisti. Ricardo Jones ha più volte inserito il dito attraverso la rete innervosendo i leoni. L'uomo è andato avanti a lungo facendo spazientire sempre più gli animali. Fino a quando non si vede nel video che impiega alcuni secondi per sottrarsi alla bestia che nel mentre gli ha staccato a morsi il dito.

Inizialmente nessuno è accorso ad aiutarlo e molti hanno continuato a filmarlo con i cellulari pensando a una messa in scena. Solo quando hanno visto il sangue sono scattati i soccorsi. Per l'uomo però non ci sono attenuanti, quanto accaduto è stato provocato dal suo atteggiamento e per questo lo zoo, una struttura situata a Lacovia, nel distretto di Burton, ha condannato il comportamento e ora sono in corso delle indagini.

