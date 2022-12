Gli operai e la scoperta choc: trovato un cuore umano. Lo sceriffo: «Mai visto nulla di simile»

di Redazione web

Un ritrovamento inquietante quello che hanno fatto alcuni operai al lavoro in una struttura del Dipartimento dei trasporti del Tennessee, negli Stati Uniti, che hanno rinvenuto un cuore umano essiccato in un mucchio di sale. La scoperta risale a giovedì scorso quando i lavoratori stavano preparando una struttura all'arrivo del maltempo; mentre andavano a prendere altro sale hanno trovato quello che credevano fosse una roccia ad una prima occhiata. Poi uno sguardo più attento ha svelato che in realtà si trattava di un cuore disidratato dal sale.

Da non credere

Human heart is found by workers making brine at Tennessee Transportation Department salt facility, officials say. https://t.co/CC6ZoE0JSf — NBC News (@NBCNews) December 20, 2022

Secondo i primi esami scientifici, si tratta di un cuore di un uomo adulto, su cui i test del Dna cercheranno di determinarne l'origine. «Continueremo a farlo fino a quando non ci sentiremo davvero bene che non ci siano altri resti qui sulla scena», ha detto lo sceriffo Davis, «e spero che quando riusciremo a trovare il resto del corpo anche la famiglia sarà grata per questo». Il dipartimento dei trasporti sta «collaborando pienamente con le forze dell'ordine mentre continuano le loro indagini», ha aggiunto un portavoce dell'agenzia in una dichiarazione.

