Cuomo annuncia le sue dimissioni in diretta tv dopo le accuse di molestie sessuale: «Mai superato il limite»

Andrew Cuomo ha annunciato le sue dimissioni in diretta tv dopo le accuse di molestie da parte di 11 donne, affermando di non avere "mai superato il limite" e che "dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche". "Amo New York e amo i newyorchesi, e non farei nulla per creare problemi.

Per questo credo che a questo punto, date le circostanze, la cosa migliore da fare per aiutare è fare un passo indietro e lasciare che il governo torni a governare", ha detto Cuomo trattenendo a stento le lacrime. Il governatore ha spiegato che le dimissioni avranno effetto tra 14 giorni.

"Mi scuso profondamente se ho offeso qualcuno, sono stato troppo familiare con le persone, uomini e donne, ma non ho mai superato il limite con nessuno", ha poi aggiunto, accusando il rapporto che lo accusa di molestie sessuali di "faziosità". "Dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche - ha detto ancora -, e sono certo che i newyorchesi capiranno".



Secondo la sua legale il rapporto che lo accusa "contiene errori e omette elementi chiave". Le sue accusatrici "non sono credibili", a suo giudizio. L'avvocatessa ha poi attaccato "la frenesia dei media" nel cavalcare la vicenda. "Il governatore non ha toccato in maniera inappropriata nessuno", ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA