C'è una culla “mortale” per i bambini, i pediatri lanciano l'allarme: «Ha ucciso 32 neonati»

Ilrappresenterebbe un. La piccola culla, usata per mettere i bimbi piccoli in sicurezza mentre giocano, o magari fanno un sonnellino, non sono affatto sicure. A lanciare l'allarme è la American Academy of Pediatrics che dagli Stati Uniti ha chiesto il ritiro del prodotto nei negozi.Pare che siano morti ben 32 bambini su quel dondolo, tutti soffocati. Il sistema, infatti, non prevede un'adeguata messa in sicurezza dei piccoli, così può accadere che nel sonno si girino e non riescano più a tornare nella posizione di sicurezza. I bambini, finiti drammaticamente con la faccia contro il cuscino, sono tutti morti soffocati. L'azienda ha fatto sapere che sta portando avanti dei controlli per verificare quanto affermato dall'associazione dei pediatri e si è messa a disposizione per attuare eventuali modifiche.Il problema però per i medici, come riporta anche il Daily Mail, è ora, così hanno invitato i genitori a non acquistare il prodotto e hanno anche chiesto che venga ritirato dagli scaffali dei negozi