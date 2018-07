Londra, paura per un maxi-incendio vicino all'aeroporto di Heathrow

Cambiamento storico a Cuba, l’Assemblea nazionale cubana dovrebbe approvare nei prossimi giorni una riforma della Costituzione del 1976 Tante le novità introdotte, la più rivoluzionaria è quella che riguarda il riconoscimento della Proprietà privata, insieme a quella su libero mercato.Secondo alcune anticipazioni pubblicate sabato dal Granma, il quotidiano governativo, la nuova Costituzione tra le altre cose prevederà la figura di primo ministro e introdurrà la presunzione di innocenza nel sistema giudiziario. La nuova Costituzione avrà 224 articoli, quella attualmente in vigore ne conta 137. Tra le altre anticipazioni fatte da Granma ce n’è anche una che riguarda i diritti civili: verrà introdotto il principio di non discriminazione sulla base dell’identità di genere, anche se non si sa se verranno riconosciute in qualche modo le unioni tra persone dello stesso sesso. Dopo l'approvazione delle modifiche dal Parlamento ci sarà il referendum popolare per ottenere il consenso da parte della società cubana.