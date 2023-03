Crolla il tetto del centro commerciale, cinque auto inghiottite dalla voragine sprofondano nella zona ristoranti VIDEO

di Redazione web

Incredibile crollo in un centro commerciale, dove il tetto dell'edificio, dove si trovavano anche i parcheggi, ha ceduto inghiottendo le auto in sosta. L'incidente, che miracolosamente non ha fatto registrare né vittime né feriti, è avvenuto mercoledì pomeriggio al centro commerciale Osasco Plaza di San Paolo, in Brasile.

Le auto inghiottite nel crollo

Il tetto dell'edificio è franato creando una voragine che ha inghiottito cinque automobili. Solo grazie a una fortunata coincidenza non sono state registrate vittime: la zona sottostante a quella del crollo, che ospita i ristoranti, quel giorno era stata chiusa e sgomberata a causa di una perdita. Le telecamere di sicurezza del centro commerciale hanno ripreso il momento in cui il tetto, dove si trovava il parcheggio, ha ceduto.

despencou o teto do Osasco Plaza Shopping que fica na cidade onde eu morava. ele já é como cai-cai pq aconteceram duas tragédias já. Todas as tragédias foram por descaso e falta de manutenção, todas sem excessão

é de entristecer ver a cena se repetir 😭😔 pic.twitter.com/IQC62He32e — ✨ ɐ ɔ ı ʇ o̗ ɐ ɔ (@may___manso) March 8, 2023

E não é q caiu o teto do Osasco Plaza Shopping de novo? pic.twitter.com/JPcROITk12 — Diogo (@Diogo37_) March 8, 2023

