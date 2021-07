Crollo a Miami, le vittime salgono a 18: trovati i corpi di due bambini di 4 e 10 anni

Crollo a Miami, le vittime continuano a salire: e tra le macerie emergono i corpi di altri due bambini. Tra le macerie dell'edificio di 12 piani crollato la scorsa settimana a Miami sono stati ritrovati i corpi di due bambini, di 4 e 10 anni, con il bilancio dei morti che sale a 18. Continuano senza sosta le operazioni delle squadre di soccorso tra le macerie, anche perché si teme l'avvicinarsi di una tempesta tropicale.

Oggi è attesa la visita sul luogo del disastro del presidente Joe Biden accompagnato dalla first lady, Jill. «Ogni perdita di vita, soprattutto in un evento così inaspettato, è una tragedia, ma la perdita dei nostri bambini è troppo grande da sopportare», ha detto la sindaca di Miami, Daniella Levina Cava, nella conferenza stampa in cui ha aggiornato il numero delle vittime rinvenuta a 18 con ancora 145 dispersi sotto le macerie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 10:33

