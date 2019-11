Crolla soffitto a teatro durante uno spettacolo: cinque feriti, urla e panico in sala

Piccadilly Theatre, nel cuore turistico della capitale britannica, dove ieri sera durante uno spettacolo una sezione del controsoffitto è crollata: il bilancio è di 5 feriti non gravi, medicati in ospedale, e qualche contuso. Lo hanno riferito nella notte Scotland Yard e i servizi di soccorso della capitale britannica. Non vi sono state, fortunatamente, conseguenze serie e nessuno risulta aver riportato lesioni preoccupanti.



Leggi anche > Amsterdam, falso allarme in aeroporto: Air Europe si scusa



L'incidente è avvenuto durante un'affollata rappresentazione di un classico della prosa del 900, Paura a Londra al, nel cuore turistico della capitale britannica, dove ieri sera durante uno spettacolo una sezione del controsoffitto è crollata: il bilancio è di 5 feriti non gravi, medicati in ospedale, e qualche contuso. Lo hanno riferito nella notte Scotland Yard e i servizi di soccorso della capitale britannica. Non vi sono state, fortunatamente, conseguenze serie e nessuno risulta aver riportato lesioni preoccupanti.di un classico della prosa del 900,

Morte di un commesso viaggiatore

di Arthur Miller, fra grida e momenti di panico in sala. Ne è seguito un fuggi fuggi e poi l'evacuazione da parte di polizia e addetti di tutte e mille le persone che in quel momento si trovavano all'interno fra spettatori (inclusi non pochi stranieri), troupe e maestranze.

Giovedì 7 Novembre 2019, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA