Crociera economica, il tour della cabina che costa meno: «Avrei voluto una finestra, ma dopo un po' ci si abitua»

Tutti desiderano una boccata d'aria, le vacanze e il relax, ma non tutti possono permettersi di far diventare questo desiderio realtà. Il problema principale, in questo senso, è solitamente di natura economica: viaggiare costa, e anche il più piccolo spostamento richiede un grande investimento. C'è chi non sopporterebbe una vacanza all'insegno del risparmio e chi, invece, pur di partire si impegna a trovare le offerte più convenienti.

In crociera, per esempio, si può optare per la cabina più economica, proprio come ha fatto Ginny. In un video pubblicato sui social, la donna ha fatto un "tour" della sua camera, mostrando cosa aspettarsi nel caso si preferisca limitare la spesa.

Il tour della cabina sulla nave da crociera

«Ecco com'è la cabina che costa meno sulla nave da crociera Carnival», scrive Ginny sulla breve clip pubblicata sul suo account TikTok.

Ginny apre un'altra porta e rivela il piccolo bagno, provvisto di tutto il minimo necessario. «Ed ecco qui, ragazzi, questa è la cabina, questo è tutto, il tour è finito», dice, ridendo. Si tratta di un ambiente decisamente piccolo e senza alcuna finestra, come fanno notare diversi utenti. La finestra, infatti, è presente nelle cabine che costano di più. Nonostante la mancanza si sente, Ginny scrive: «Sì, sarebbe stato meglio averla ma fidati, dopo un po' non ti importa più».

In effetti, sembrano essere tutti d'accordo sul fatto che durante una vacanza in crociera il tempo passato all'interno della cabina è molto poco, praticamente solo per dormire, quindi non è necessario investire troppo in un ambiente più bello o più confortevole: «Per il viaggio di nozze - scrive qualcuno - io e mio marito andiamo in crociera e abbiamo preso la camera che costa meno per due persone, ci sono soltanto due letti singoli!».

