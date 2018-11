Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è pace perfinito sotto attacco per la scoperta che lo ha reso grande nella storia. La statua che gli rendeva omaggio nella città diè stata rimossa dalla piazza di Grand Park, vicino a City Hall, sede del municipio. E questo perché il navigatore è accusato di sottomissione e genocidio dei nativi americani.Dopo anni di petizioni i detrattori l'hanno avuta vinta e oltre 200 persone si sono riunite per festeggiare mentre la statua veniva portata via con una gru. Il tutto a meno di un mese da quando la metropoli californiana ha celebrato il primo Indigenous People's Day, festività che ha sostituito ilLaha svolto un ruolo di primo piano: «È stata una giornata storica». Lo scorso anno feroce fu la polemica sulla statua di Colombo a Columbus Circle, nel cuore di Manhattan, con l'intervento della Farnesina dopo che una commissione istituita dal sindaco di New York Bill de Blasio aveva inserito nella 'lista nera' delle statue e dei simboli presenti in città anche quella del navigatore genovese.