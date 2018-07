Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna a casa., fermata inlo scorso 24 giugno, é stataed é: lo ha reso noto la Farnesina, che «accoglie con grande soddisfazione la notizia».«Il positivo esito della vicenda è stato possibile anche grazie al personale interessamento del Ministro Enzo Moavero Milanesi, al quale avevano fatto appello i familiari della connazionale, e all'incisiva azione di sensibilizzazione svolta a livello locale dalla nostra Ambasciata ad Ankara, in stretto raccordo con la Farnesina».Cattafesta è appena partita dall'aeroporto Ataturk di Istanbul con un volo della Turkish Airlines diretto a Milano Malpensa, come conferma all'ANSA il suo avvocato locale. La 62enne attivista milanese, presidente del Cisda (Coordinamento italiano sostegno donne afghane), era stata fermata 12 giorni fa a Batman, nel sud-est a maggioranza curda della Turchia, dove era giunta come osservatrice elettorale per l'Hdp. Da lì era poi stata trasferita al centro di identificazione per stranieri di Gaziantep, sempre nel sud-est turco, dove veniva trattenuta in attesa del provvedimento di espulsione, attuato oggi. Il trasferimento era avvenuto dopo che erano cadute nei suoi confronti le accuse di propaganda terroristica a favore del Pkk curdo.