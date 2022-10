Crimea, forte esplosione in una base aerea. Mosca: «È un velivolo che ha preso fuoco»

Una forte esplosione è stata udita in Crimea, nella zona dell'aeroporto di Belbek, vicino a Sebastopoli, do dove si alza in cielo una densa colonna di fumo nero. Lo scrivono alcuni media, fra cui Nexta, mostrando filmati amatoriali girati da una vicina spiaggia, dove si vede il fumo nero.

L'agenzia russa Tass, citando il governatore della Crimea, scrive che a Sebastopoli un aereo è uscito dalla pista di atterraggio e ha preso fuoco. «Un'emergenza si è verificata al piccolo aeroporto di Belbek. Secondo i soccorritori, mentre atterrava un velivolo è uscito dalla pista e ha preso fuoco. I pompieri sono ora al lavoro sul posto», ha dichiarato il governatore Mikhail Razvozhaev su Telegram, senza specificare se si tratti di un aereo militare o civile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 18:21

