Spende più di 200 sterline per far imbalsamare il suo criceto vestito da stripper Si tratta del criceto domestico di Jess Porter-Langson, che lo ha raccontato in un TikTok







di Alessia Di Fiore Jess Porter-Langson, una ragazza di 27 anni che vive a Brighton nel sud Inghilterra, ha raccontato in un video, diventato virale su tiktok, come ha celebrato la morte del suo criceto domestico, Hammy. Jess si è recata da un tassidermista che le ha concesso la possibilità di realizzare uno dei suoi desideri: trasformare Hammy in uno stripper, contanto di perizoma fucsia, palo e mini banconote sul pavimento. «Non so nemmeno da dove sia nata la storia del criceto spogliarellista, ma ho pensato: cosa c’è di più iconico di un criceto su un palo da spogliarellista che fa soldi?», ha riferito la ragazza. #art ♬ Funny - Gold-Tiger @trash_musik_ idk what side of tiktok I'm trying to reach but... whaddup? taxidermy artist is @ beaoddcreations on Instagram! She's amazing!! #hamsters Il criceto imbalsamato sul comodino Prima di procedere e chiedere all'artista Bea Ostrowska (in arte Bea Odd) di iniziare l'imbalsamazione al costo di 175 sterline, Jess ha reputato necessario chiedere un ultimo consiglio ai suoi amici, insinuando che la propria scelta fosse moralmente discutibile. «Ho proposto l’idea prima ai miei amici e ho chiesto se fosse moralmente discutibile o una buona idea e tutti hanno detto che dovevo farlo. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 15:25

