Tinte per capelli e cosmetici a rischio: «Senza ammoniaca? Peggio degli altri»​

Voleva ottenere, ancora prima dell'estate, un'abbronzatura perfetta ma ha commesso un clamoroso errore, acquistando unadal prezzo irrisorio (l'equivalente di circa quattro euro) ma anche di scarsa qualità. Gli effetti sono stati devastanti per una ventenne inglese,, che per giorni non è uscita di casa e, cercando aiuto sui social, è finita anche nel mirino degli haters e dei troll.La ragazza, che vive a, aveva infatti acquistato la crema abbronzante della marca St. Moritz e, dopo aver preso un po' di sole, ha scoperto che la sua, invece di ottenere un colorito naturale, era diventata. Allarmata da quella reazione, Danni aveva deciso di chiedere aiuto al web per risolvere il suo problema, ma di tutta risposta ha ottenuto dei commenti poco eleganti. «Mi è preso un attacco di nervi dopo essermi vista allo specchio, così avevo chiesto consigli sui social. Mi hanno detto che somiglio a, o al massimo a... ed è vero», ha commentato la ragazza al Daily Mail «Non userò mai più creme abbronzanti di bassa qualità, per giorni sono rimasta chiusa in casa perché mi vergognavo ad uscire» - ha aggiunto la giovane - «Ad ogni modo, l'ho presa con filosofia, diciamo che rido per non piangere. Non tutto il male viene per nuocere, la mia storia è diventata virale e anche parenti che non sentivo da anni mi hanno contattata dopo aver saputo della vicenda. Spero che gli insulti finiscano qui e che tutti la prendano a ridere come sto facendo io». Non è chiaro come la crema abbia potuto generare quella reazione sul corpo della ragazza e l'azienda produttrice, finora, non ha rilasciato commenti sul caso.