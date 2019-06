Crede di comprare una mega villa all'asta, in realtà si ritrova con una striscia di terra di pochi centimetri

Lunedì 17 Giugno 2019, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensa di averma in realtà si era solo sbagliato. Kerville Holnes ha partecipato acredendo di stare per acquistare una villa in Florida per la cifra di 9100 dollari, in realtà peròche separa due proprietà dal valore effettivo di 50 dollari.L'uomo era la prima volta che partecipava a un'asta online, era inesperto e ha creduto di riuscire da solo a portare a termine l'affare, senza consultare un avvocato o una persona qualificata. La piccola striscia di terra era di proprietà della società che aveva costruito le villette che però è fallita ed è finita all'asta. Nonostante fosse un piccolo lembo di terra la cifra d'asta era lievitata perché come spesso accade, le case confinanti ne sono interessate per poter fare dei lavori. Visto il prezzo considerevole Holnes ha pensato che il prezzo fosse per la villa, che in realtà valeva oltre 170 mila dollari, peccato che lo abbia scoperto solo dopo l'acquisto.A chiusura d'asata l'uomo si è accorto di aver acquistato una striscia di terra, larga 13 centimetri e lunga 30 metri. Holnes si è poi lamentato del fatto che la foto dell'annuncio fosse ingannevole, ma esperti immobiliari e funzionari della contea hanno spiegato che l'errore è stato compiuto da Holness che ora in nessun modo può essere risarcito. E non esiste modo di annullare l'acquisto.