Visite ai pazienti Covid vietate, una familiare si arrampica per entrare dalla finestra dell'ospedale VIDEO

#QuédateEnCasa Pasó en Argentina. Una mujer escaló la pared del Hospital Muñiz, en Buenos Aires, para intentar visitar a un familiar que se encuentra recluido con coronavirus.



¿Usted lo haría? pic.twitter.com/VvmJtMAjTl — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) July 7, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 14:07

Come stabilito dai protocolli sanitari ormai recepiti in tutto il mondo, imalati divengono ricoverati e posti in. Si tratta di un vero e proprio dramma umano per chi è costretto ad affrontare la malattia senza il contatto coi parenti, ma anche di una misura necessaria per scongiurare nuovi contagi. Non mancano però casi in cui i familiari dei pazienti provano in tutti i modi ad eludere i divieti.Questo video è stato registrato all'esterno dell'ospedale Muñiz, nel distretto di Buenos Aires, in lo riporta il sito del quotidiano La Nacion . Una donna si era arrampicata sulla facciata esterna ed aveva anche raggiunto una finestra, tentando disperatamente di aprirla. Purtroppo per lei, però, le finestre dell'ospedale possono essere aperte solo dall'interno.Intorno a lei si forma un capannello di persone e devono intervenire due operatori sanitari per fermarla. «Ho un familiare ricoverato, voglio vederlo e non me lo permettono!», urla la donna, che poi viene bloccata e costretta a scendere.