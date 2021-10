Covid, i passeggeri vaccinati possono entrare negli Usa dall'8 novembre

I passeggeri vaccinati contro il covid potranno entrare negli Stati Uniti a partire dall'8 novembre. Lo ha annunciato la Casa Bianca. In precedenza, l'amministrazione Biden aveva dichiarato che avrebbe tolto il divieto di ingresso all'inizio di novembre. Come riporta il New York Times, il mese scorso l'amministrazione aveva dichiarato che avrebbe implementato un nuovo sistema grazie al quale gli stranieri vaccinati con un test negativo al Coronavirus negativo avrebbero potuto volare negli Stati Uniti all'inizio di novembre.

All'inizio di questa settimana, i funzionari della Casa Bianca avevano preannunciato la possibilità di entrare dal Messico o dal Canada per i vaccinati. Ma migliaia di persone in tutto il mondo desiderose di organizzare i propri piani di viaggio si chiedevano ancora quando esattamente sarebbero state in grado di entrare.

