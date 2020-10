Covid, «anche con il vaccino c'è il rischio di ammalarsi». L'allarme di un medico

Il vaccino contro il covid potrebbe non proteggere al 100% dal rischio di contagio. A parlarne è stata una dottoressa nel corso della trasmissione britannica This Morning che ha spiegato che il vaccino non funzionerà per tutti e che dobbiamo ancora essere cauti. Lo riporta Metro.co.Uk.

Diversi esperti hanno parlato di una prima diffusione del vaccino di Oxford già a partire dal prossimo Natale, ma la dottoressa intervistata nel programma invita a un cauto ottimismo, spiegando prima di tutto che soprattutto in una fase iniziale il virus non sarà disponibile per tutti, nemmeno tra le fasce deboli e aggiungendo che pur avendo il vaccino le persone potranno continuare a contrarre la malattia. Solitamente i vaccini anti influenzali proteggono solo al 50% dal virus, ha specificato, e potrebbe essere lo stesso per il covid.

«Avremo ancora bisogno di cure, avremo ancora bisogno di tutte queste altre misure, ma sarà una cosa cautamente ottimistica da guardare al futuro», ha affermato la dottoressa Sara. Intanto non solo il vaccino di Oxford sembra procedere bene nella sperimentazione ma anche Pfizer sarebbe a un passo dalla distribuzioni delle prime dosi.

