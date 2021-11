Austria, lockdown totale e dal 1° febbraio obbligo vaccinale per tutti

La quarta ondata del Covid-19 si abbattuta come una furia su tutta Europa. E adesso si cerca di correre ai ripari. Tra le prime ad agire c'è sicuramente l'Austria che, dopo aver imposto il lockdown solo ai no vax, e adesso scatta l'obbligo vaccinale a tutti i suoi cittadini.

Il governatore del Land Tirolo Guenther Platter ha annunciato che «dal primo febbraio scatterà l' obbligo vaccinale: solo così usciremo dal circolo vizioso». «Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare», si è rammaricato il cancelliere Alexander Schallenberg. «Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro», ha aggiunto parlando di un «attentato al sistema sanitario»

Inoltre, rieriscono i media locali, l'Austria avrebbe deciso un lockdown totale a livello nazionale a partire da lunedì 22 novembre. Sul modello delle due province più colpite, Salisburgo e Alta Austria, che dalla prossima settimana introdurranno il blocco su ogni attività.

L’Austria, infatti, ha un tasso di vaccinazione della popolazione pari al 66%, uno dei più bassi dell’Europa occidentale. L’incidenza nella popolazione è pari a 971,5 casi ogni centomila abitanti e i casi giornalieri continuano a crescere. Per questo i governatori delle nove province del Paese incontreranno oggi il cancelliere Alexander Schallenberg e il ministro della Sanità Wolfgang Mueckstein per annunciare il blocco in una conferenza stampa in programma per la mattinata.

L’Austria ha introdotto la scorsa settimana il lockdown per i non vaccinati, ma le infezioni continuano a crescere e sono attualmente al di sopra del picco precedente che risale a un anno fa. Secondo il Kronen Zeitung il blocco totale durerà per 20 giorni e poi proseguirà solo per i no vax. Da gennaio il governo pensa di imporre l’obbligo vaccinale per tutti.

