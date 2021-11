Covid, gli Stati Uniti riaprono le frontiere senza restrizioni (ma solo a determinate condizioni)

Covid, dopo oltre 18 mesi gli Stati Uniti riaprono le frontiere ai viaggiatori senza restrizioni. Le condizioni, però, sono abbastanza stringenti: ecco di quali si tratta.

Nel nuovo decreto firmato dal presidente Joe Biden è previsto l'ingresso, per i viaggiatori internazionali, senza restrizioni legate al Covid. Sarà possibile, da domani lunedì 8 novembre, arrivare liberamente da Europa, Cina, India, Brasile e Sudafrica, sia per turismo che per motivi di studio o di lavoro. Per non dover sottostare alle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, tuttavia, è necessario essere vaccinati con ciclo completo e presentare comunque un test negativo da effettuare entro tre giorni dalla partenza.

Il decreto prevede comunque alcune esenzioni: le norme non valgono per i minori di 18 anni, per le persone con problemi medici e per chi proviene da paesi dove i vaccini non sono ampiamente disponibili. Per tutti, in questo caso, è richiesto comunque un tampone negativo. Le compagnie aeree sono chiamate ad attuare le nuove procedure, con sanzioni fino a 35mila dollari per ciascuna violazione accertata.

