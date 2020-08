Gli Stati Uniti hanno effettuato in media oltre 40.000 test COVID-19 positivi ogni giorno dall'inizio di agosto, ma ciò non ha impedito alle scuole di tutto il Paese di riaprire questo mese.Gli asili nido e le scuole elementari fino alle principali università hanno riaccolto gli studenti. All'inizio di questa settimana, tre college dell'Alabama hanno segnalato 566 casi in pochi giorni dopo la ripresa delle lezioni, e ora i dati dallamostrano che migliaia di giovani adulti e bambini sono stati

In un recente rapporto pediatrico sui casi di coronavirus in tutto lo stato, la Florida ha confermato che 48.730 persone di età inferiore ai 18 anni sono risultate positive al nuovo coronavirus a partire da lunedì 24 agosto. Come sottolinea The Hill , si tratta di un aumento di 8.995 casi dall'ultimo rapporto, pubblicato il 9 agosto. Nello stesso periodo di 15 giorni prima del 9 agosto,, il che significa che il tasso di infezione ha continuato a crescere per tutto il mese, anche se il tasso di infezione scende a livello nazionale. Con oltre 605.000 casi di coronavirus, la Florida è stata colpita più duramente di altri 47 stati dall'inizio della pandemia. Anche New York, che un tempo era considerata l'epicentro della pandemia, deve ancora registrare 500.000 casi positivi.Il governatore Ron DeSantis ha ripetutamente ignorato questi segnali di avvertimento e ha tentato di riportare la Florida a uno stato di normalità, con il Dipartimento dell'Istruzione della Florida che è arrivato al punto di firmare un ordine esecutivo che richiedeva che le scuole siano aperte cinque giorni alla settimana o di rischiare di perdere fondi.