Covid, in Russia nuovo record di morti: sono 1.211 nelle ultime 24 ore

Covid, in Russia la situazione resta drammatica. Dopo la fine del breve lockdown decretato per far fronte ad un'emergenza sanitaria senza precedenti, il paese registra un nuovo record di decessi giornalieri: sono 1.211 i morti comunicati dalle autorità sanitarie nelle ultime 24 ore.

Lo riporta l'agenzia Tass, citando i dati del centro operativo anticoronavirus. Il giorno prima, il numero di nuovi decessi era stato 1.164. I nuovi contagi in 24 ore sono invece 39.160. L'emergenza continua quindi anche alla fine del semi-lockdown voluto da Vladimir Putin, che aveva introdotto i cosiddetti 'giorni non lavorativi', la sospensione temporanea di attività lavorative e commerciali. Per questo motivo alcune regioni, come quelle di Novgorod, Tomsk, Celyabinsk, Kursk e Smolensk hanno deciso di estendere la misura ancora per qualche giorno. Dove invece si è riaperto, invece, a livello locale è stato introdotto o esteso l'obbligo di green pass per accedere a bar, ristoranti e centri commerciali, ma limitato esclusivamente alla prova di avvenuta certificazione.

