Covid, ricongiungimento con partner e familiari all'estero come motivo essenziale per viaggiare: la richiesta dal Regno Unito

Una petizione per chiedere che si possa far visita a parenti e familiari che vivono all'estero. Il popolo britannico sta chiedendo al Governo inglese un allentamento delle misure restrittive dovute al Covid. Dopo il diffondersi della variante inglese in tutto il Regno Unito è stato adottato un rigido clima di lockdown che ha portato, ancora una volta, famiglie e fidanzati a doversi separare.

La distanza inizia a essere un problema per molti cittadini, così è stato chiesto che i viaggi per far visita a familiari e partner non conviventi diventino spostamenti di necessità e vengano quindi autorizzati anche nelle situazioni di massima emergenza e allerta. Il malcontento tra la popolazione è cresciuto molto in questi ultimi mesi e adesso i britannici, ma non solo, chiedono di potersi ricongiungere con i loro affetti che vivono all'estero. Per ora la petizione viaggia abbastanza in fretta, ma non ha raggiunto ancora i numeri sperati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 14:26

