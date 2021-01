Covid, il rabbino contro il vaccino: «Ideato per far diventare la gente gay»

«Evitate di fare il vaccino anti Covid, è stato ideato per far diventare la gente gay». A lanciare questo appello 'no-vax' è un popolare rabbino israeliano, l'ultraortodosso Daniel Asor, molto seguito su YouTube per i suoi sermoni e che ora sembra abbracciare le più fantasiose cospirazioni da sempre molto floride sul web.

LE PAROLE DEL RABBINO

Come riporta l'Independent, le affermazioni del rabbino stridono con la politica sanitaria del suo paese, che ha già somministrato la prima dose a due milioni di persone, pari a oltre un quinto della popolazione complessiva. «Non fate il vaccino, fa tutto parte di un piano malvagio per stabilire un nuovo ordine mondiale» - le parole di Daniel Asor - «Il vaccino è stato creato utilizzando anche un substrato di embrioni, in grado di far diventare le persone omosessuali».

LE REAZIONI

Le parole del rabbino hanno subito scatenato reazioni molto controverse. Un'associazione Lgbt+ israeliana, Havruta, ha infatti commentato così: «Viste le parole del rabbino Daniel Asor, ci prepariamo ad accogliere tanti nuovi membri».

Meno ironica, invece, la reazione delle autorità sanitarie israeliane, che hanno continuato a ribadire la bontà e l'efficacia del grande piano di vaccinazione del paese mediorientale.



