Covid, il Pentagono: «Vaccino Pfizer obbligatorio per tutti i militari Usa in servizio»

La Federal and Drug Administration, l'agenzia del farmaco degli Stati Uniti, ha approvato definitivamente il vaccino Pfizer contro il Covid. Ed ora il Pentagono annuncia: «Sarà obbligatorio per tutti i militari in servizio».

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha annunciato oggi che il segretario alla Difesa Lloyd Austin si sta preparando ad emettere l'ordine: «Stiamo preparando le linee guida e la data entro cui realizzarlo». Il vaccino Pfizer contro il covid si aggiungerà agli altri già obbligatori. I militari hanno cominciato a vaccinarsi su base volontaria in gennaio. Secondo i dati del ministero della Difesa, 1,08 milioni sono già pienamente immunizzati e 245mila hanno ricevuto solo la prima dose. Nell'ultimo mese sono cinque i militari americani morti di covid-19.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 19:44

