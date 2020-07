Partecipa a un Covid Party per dimostrare che il virus è una bufala: 30enne muore dopo pochi giorni

Ultimo aggiornamento: Monday 13 July 2020, 10:44

Ha partecipato a uno dei « Covid Party» organizzati negli Stati Uniti , convinto che il virus fosse una bufala, ma poi lo ha contratto ed è morto dopo qualche giorno. È accaduto in Texas , a San Antonio, dove il trentenne avrebbe poi confessato a un'infermiera di essersi sbagliato: «Ho fatto un errore a pensare che questo virus fosse una truffa».Si moltiplicano intanto gli appelli online per dissuadere i giovani dall'organizzare e partecipare a Covid Party. Dalle celebrità ai dottori, tutti invitano i giovani a stare a casa. Jane Appleby, dottoressa del Methodist Hospital dove è morto il ragazzo, ha sottolineato che «Nessuno di noi è invincibile. Per favore, indossate le mascherine, restate a casa quando potete, evitate gli assembramenti e lavatevi spesso le mani».