Covid, l'Oms: «Nuovo record di contagi nel mondo». L'Europa è l'epicentro: Francia sopra i 18mila casi, in Spagna 126 morti

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati accertati nel mondo 338.779 casi di coronavirus. Si tratta del maggiore incremento giornaliero di casi dall'inizio della pandemia. L'impennata di nuovi casi è in gran parte legata all'andamento dell'epidemia in Europa, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 96.996 nuovi contagi. I casi confermati a livello globale, secondo i dati dell'Oms, sono 36.002.827. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5.514, per un totale di 1.049.810. Oltre all'Italia che oggi ha raggiunto 4.458 casi in un giorno a preoccupare è la situazione in Francia e Spagna.

FRANCIA ANCORA SOPRA 18MILA CASI

Per il secondo giorno consecutivo la Francia registra un numero di nuovi contagiati in 24 ore superiore ai 18.000 casi di coronavirus, secondo i dati di Santé Publique. I nuovi positivi sono oggi 18.129, una cifra un pò al di sotto dei 18.746 di ieri. Da ieri si registrano 76 nuovi decessi, per un numero totale di vittime di 32.521 dall'inizio dell'epidemia. Sono aumentati di 11 i pazienti in rianimazione (1.427), di 88 quelli in ospedale per coronavirus (7.624).

SPAGNA, 12.423 NUOVI CASI E 126 MORTI

Il ministero della Sanità spagnolo ha comunicato che i nuovi casi di coronavirus sono 12.423, il 31 % dei quali a Madrid, e i decessi sono 126. Lo scrive El Pais riportando anche una dichiarazione di Fernando Simon, responsabile del Centro di Allerta ed Emergenze Sanitarie, secondo il quale «l'evoluzione della pandemia non è favorevole, ci troviamo in una fase di aumento nel numero dei casi».

OLTRE 4.000 NUOVI CASI IN GERMANIA

Nuovo allarmante record di casi di coronavirus in Germania per il secondo giorno consecutivo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 4.000 nuovi contagi, mai così tanti dall'11 aprile, quando il paese era ancora in lockdown. Erano stati 2.898 il giorno precedente. L'istituto Robert Koch sul proprio sito ne segnala 4.058, portando il bilancio complessivo a 310.144. La preoccupante impennata dei contagi in Germania è arrivata con l'approssimarsi delle vacanze scolastiche autunnali, tanto che il governo ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi all'estero in questo momento. Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha espresso «forte preoccupazione» per i numeri del coronavirus in Germania. Oggi il Robert Koch Institut ha segnalato oltre 4000 nuovi casi in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 22:15

