Omicron, primo morto in Gb. Johnson: «Facciamo tutti il richiamo». A Londra il 40% per la nuova variante

«Dobbiamo affrontare una nuova emergenza. La nostra esperienza ci fa capire che sta arrivando un'ondata di marea con Omicron, non c'è dubbio. Vaccinatevi con la terza dose»: lo ha detto il premier britannico Boris Johnson rivolgendosi al Paese in un messaggio alla tv. «Contro la variante Omicron, il Regno Unito renderà disponibile la terza dose per tutti i cittadini con più di 18 anni. Non pensate che questa variante non vi possa danneggiare. Fatevi il booster ora», ha aggiunto.

«Purtroppo sì, Omicron sta provocando ricoveri e purtroppo è stato confermato che almeno un paziente è morto con Omicron - ha aggiunto il premier britannico -. Penso che si tratti in qualche modo di una versione più mite del virus, penso che sia qualcosa che dobbiamo mettere da parte e semplicemente riconoscere il ritmo con cui accelera nella diffusione tra la popolazione. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è sottoporci tutti al richiamo».

Il ministro della Salute, Sajid Javid, aveva parlato poco giorni fa di «una decina» di persone attualmente ricoverate in ospedale con la nuova variante. Ieri il Regno Unito ha riferito di 1.239 nuovi casi di Omicron, mai così tanti finora e quasi il doppio del giorno precedente.

Circa il 40% dei nuovi contagi di Covid registrati a Londra è causato dalla variante Omicron. Lo ha precisato lo stesso ministro preoccupato dall'aumento esponenziale dei casi, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi la Omicron è destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 18:18

