Covid, nuovo record di casi in Gran Bretagna: «A Natale un milione in quarantena»

In Gran Bretagna è nuovo record di casi: 78mila in un giorno, 10 mila in più delle 24 ore precedenti. E il governo annuncia: «Questo record sarà aggiornato frequentemente, nei prossimi giorni». I casi totali di Omicron confermati sono già 10.017, ma si tratta di una cifra sottostimata. E proprio la maggior circolazione della nuova variante costringerà molti a passare il Natale in isolamento.

Sarà un Natale all'insegna della solitudine per più di un milione di cittadini britannici. Queste le previsioni degli esperti a causa della rapida diffusione della variante Omicron a ridosso delle feste. I casi di Covid aumentano vertiginosamente e la nuova variante sta prendendo il sopravvento, superando la variante Delta.

I dati ufficiali di mercoledì 15 dicembre parlano di 78mila nuovi contagi accertati, circa 10mila in più del giorno precedente: un dato mai visto in Gran Bretagna, dove il record precedente risale allo scorso gennaio, quando furono registrati 68.053 casi. I casi accertati della variante Omicron sono almeno 10.017, ma gli esperti sono certi che si tratti di un dato sottostimato.

Gli esperti britannici avvertono che la trasmissione della nuova variante «è incredibilmente veloce» e che questo record «sarà battuto di frequente, nei prossimi giorni», mentre i tassi di ospedalizzazione stanno salendo in «molte regioni, tra cui Londra. Di fronte a tutto questo occorre dare priorità alla lotta al Covid, e non incontrare persone a parte chi si deve incontrare per lavoro, o in famiglia».

L'appello di Boris Johnson è quello di mettersi la mascherina e di fare un tampone prima di uscire di casa. «Siate cauti», consiglia il premier. Questo avrà inevitabili ripercussioni sul settore del turismo con meno clienti e meno cuochi e camerieri, ma anche sui trasporti e su negozi e supermercati, dove potrebbero nuovamente mancare alcuni articoli.

