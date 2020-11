Covid, nuovo drive-in per i tamponi all'aeroporto di Dublino: «Per viaggiare in sicurezza»

Un nuovo centro di test sul coronavirus è stato aperto all'aeroporto di Dublino con la capacità di realizzare migliaia di analisi al giorno. La struttura drive-in, gestita dalla società sanitaria irlandese RocDoc, ha ufficialmente iniziato le sue operazioni giovedì mattina. L'azienda ritiene di poter facilitare viaggi nazionali e internazionali più sicuri prima del periodo natalizio. Lo riporta l' Indipendent .

L'amministratore delegato di RocDoc, David Rock, ha dichiarato: «Se il blocco viene revocato e viaggiare in sicurezza diventa un'opzione, questa struttura sarà qui per provvedere a questo. Ma non si tratta solo di viaggi esterni, stiamo anche parlando di viaggi interni. Ovviamente abbiamo incontri sociali che si svolgeranno nel periodo natalizio, se la guida HSE lo consente. Durante questo periodo è importante che alcune persone che visiteranno anziani o malati o membri della famiglia morenti, abbiano la capacità di essere in grado di essere testati e di vederli in modo sicuro».

La struttura è operativa dal parcheggio Express Green Long-Term di fronte all'aeroporto. È stato lanciato da Tony Murphy, presidente del comitato per il turismo del Fingal County Council ed è stato il primo a essere testato presso la struttura.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 21:41

