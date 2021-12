Covid, nuove regole anche negli Usa: «Positivi a casa per 5 giorni, quarantena rivoluzionata»

Negli Stati Uniti cambiano le regole per l'isolamento e la quarantena. Il Centers for Disease Control and Prevention riduce da 10 a 5 giorni l'isolamento per coloro che sono positivi al Covid e asintomatici. Inoltre, si è deciso l'azzeramento della quarantena per i contatti dei contagiati che abbiano già ricevuto la terza dose di vaccino.

Covid, le regole dell'isolamento negli Usa

«Il cambio è motivato dal fatto che la scienza ci dice che la trasmissione avviene nei due giorni prima dei sintomi e nei 2-3 giorni successivi», afferma il Cdc, raccomandando di far seguire ai cinque giorni di isolamento altri cinque in cui si indossa la mascherina quando si è vicino ad altre persone.

Covid, la quarantena dei contatti

Per quanto riguarda i contatti dei positivi con booster, possono evitare la quarantena e indossare la mascherina in tutti gli ambienti per almeno 10 giorni. «Vogliamo che la gente possa tornare al lavoro, specialmente ai lavori essenziali», ha detto Anthony Fauci alla Cnn.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Dicembre 2021, 12:01

