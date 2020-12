«Il Covid non esiste», 52enne si ammala, rischia la vita due volte, e chiede scusa: «Mi sbagliavo»

Credeva che il Covid fosse solo una montatura politica fino a quando non si è ammalato. Bob Ratley Jr, 52 anni, ha rischiato la vita in due occasioni a causa del coronavirus, così si è ricreduto sulla malattia e ha voluto allertare tutti sui rischi di questo virus.

L'uomo di Hutchinson, in Kansas ha scoperto di essere malato lo scorso ottobre, in poco tempo le sue condizioni si sono aggravate ed è stato portato in ospedale dove è stato rianimato. Poi è stato trasferito in una seconda struttura dove ha trascorso settimane in terapia intensiva intubato. «Ero uno di quelli che pensavano che fosse una cosa politica, e poi ho pensato che fosse solo una cosa fredda comune. Fino a quando non mi ha colpito», ha raccontato a Metro. Dei mesi del ricovero ha dei ricordi sfocati, ma ora si è ripreso anche se dovrà sottoporsi a lunghe sedute di riabilitazione.

«Non mi rendevo conto di quanto fossi cattivo, e penso che quello che mi ha riportato indietro è stato che non avevo potuto salutare mia moglie, i miei nipoti o gli altri miei figli», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 21:04

