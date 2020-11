Va in ospedale per un mal di pancia e scopre di avere il covid: 14enne muore in terapia intensiva

Era diventato un volto noto per il suo arresto avvenuto quando aveva 11 anni, oggi Honestie Hodges è morta a 14 anni a causa del covid. Il volto della ragazza morta nell’ospedale pediatrico di Grand Rapids, in Michigan, era diventata famosa negli Usa dopo essere stata inquadrata mentre veniva ammanettata durante un'operazione di polizia.

Leggi anche > Bambino di 10 anni muore per il covid: è la più giovane vittima del Regno Unito

A raccontare la sua storia è la nonna che alla stampa locale ha annunciato: «È con il cuore estremamente pesante che devo dirvi che la mia bella, sfacciata, intelligente e amorevole nipote è andata via per stare con Gesù». La 14enna aveva lamentato forti dolori allo stomaco, così è stata portata in ospedale dove i medici hanno scoperto che aveva il covid. In poche ore le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario intubarla, ma alla fine la giovanissima ragazza non ce l'ha fatta.

La nonna ha raccontato che dopo l'arresto si era impegnata per migliorare la vita dei giovani afroamericani, iscrivendosi al NAACP Youth Council, ramo giovanile della National Association for the Advancement of Colored People. La ragazza fu arrestata semplicemente perché camminava in strada durante un'operazione di polizia, probabilmente per il colore della pelle. Il fatto sconvolse gli Usa, soprattutto alla luce del fatto che nessuno degli agenti fu punito per quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA