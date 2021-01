Covid, Moderna: «Il nostro vaccino efficace contro le varianti inglese e sudafricana»

Il vaccino anti-Covid di Moderna sembra «mantenere un'attività neutralizzante» contro le varianti emergenti di Sars-CoV-2, in particolare quelle di Regno Unito e Sudafrica. Ad annunciarlo è l'azienda americana, in una nota in cui illustra i primi risultati emersi da studi condotti in vitro con i sieri di vaccinati, «che mostrano attività contro più ceppi» del virus.

«La vaccinazione con il vaccino Moderna ha prodotto titoli neutralizzanti contro tutte le principali varianti emergenti testate, comprese 'B.1.1.7' e 'B.1.351', identificate per la prima volta rispettivamente nel Regno Unito e nella Repubblica del Sud Africa», evidenzia l'azienda riportando alcuni risultati del lavoro scientifico disponibile al momento in versione pre-print.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 15:25

