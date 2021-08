Covid, la scienziata co-fondatrice di Astrazeneca diventa una Barbie

Arriva una Barbie per la generazione Covid. L'azienda di produzione Mattel (con sede centrale in California) ha creato un nuovo modello che raffigura Sarah Gilbert, la scienziata britannica co-creatrice del vaccino Oxford/AstraZeneca.

Un omaggio alle donne impegnate nella scienza. Per la scienziata britannica è un ennesimo riconoscimento, dopo il titolo nobliare di "dama" di cui è stata insignita e in seguito alla standing ovation quando si affacciò sul campo centrale a Wimbledon per gli Internazionali di tennis.

«Sono felice di ispirare la prossima generazione di ragazze nelle carriere di questo tipo e spero che i bambini che vedono la mia Barbie capiranno quanto sia vitale la scienza per aiutare il mondo che ci circonda - ha raccontato Gilbert -. Il mio desiderio è che la bambola mostri ai bambini carriere di cui potrebbero non essere a conoscenza, come lo scienziato dei vaccini».

Vaccinologist Barbie: Prof Sarah Gilbert, the co-creator of the Oxford/AstraZeneca shot, is honored with a doll. https://t.co/9xMWTIq6KL pic.twitter.com/XPvOz1QfHn — Jim Roberts (@nycjim) August 4, 2021

L'azienda di giocattoli ha creato modelli in onore di altre cinque donne che lavorano in STEM in tutto il mondo: operatori sanitari statunitensi e dottori che hanno entrambi curato pazienti gravemente malati durante la pandemia.

Lisa McKnight, vicepresidente senior e capo globale di Barbie e bambole di Mattel, ha dichiarato: «Barbie riconosce che tutti i lavoratori in prima linea hanno fatto enormi sacrifici nell'affrontare la pandemia. Per far luce sui loro sforzi, condividiamo le loro storie per ispirare la prossima generazione a prendersi cura di questi eroi e a ricambiare».

