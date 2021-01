Covid, la Gran Bretagna: «Arrivi dall'estero consentiti solo con tampone negativo»

Covid, la stretta della Gran Bretagna: gli arrivi dall'estero saranno consentiti solo alle persone negative al tampone, da effettuarsi 72 ore prima della partenza. La nuova misura, che entrerà in vigore alle 4 del mattino di venerdì prossimo, riguarderà gli ingressi del paese attraverso qualsiasi mezzo (aereo, treno e traghetto).

La decisione, spiega il Guardian, arriva dopo l'impennata di contagi in tutto il mondo, dovuta alle diverse varianti del virus scoperte nelle ultime settimane. Resta però l'obbligo di isolamento per i dieci giorni successivi all'arrivo in Gran Bretagna, che possono essere ridotti a cinque per chi si sottopone e risulta negativo al tampone rapido all'arrivo. Robert Courts, ministro britannico dei Trasporti, ha spiegato: «Purtroppo vediamo un aumento incontrollato dei contagi, tanto qui come all'estero. Dobbiamo fare tutto per garantire la sicurezza dei trasporti e ridurre il rischio di nuove infezioni, vogliamo proteggere il sistema sanitario in attesa che il lockdown e la campagna vaccinale facciano effetto».

La nuova misura restrittiva vale per chiunque arrivi in Gran Bretagna dall'estero, compresi gli stessi cittadini britannici. In caso di violazioni possono scattare multe fino a 500 sterline (circa 560 euro). Le stesse restrizioni non si applicano ai bambini al di sotto degli 11 anni d'età e agli operatori dei trasporti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 22:36

