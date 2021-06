Kim Jong-un e il «grave incidente in Corea del Nord». Ecco cosa sta succedendo

Il dittatore Kim Jong-un ha denunciato un grave incidente non meglio specificato legato alla pandemia da coronavirus. A riportarlo è l'agenzia di stampa nordcoreana KCNA che ha riportato l'affermazione di Kim Jong-un durante una riunione del comitato centrale del partito dei lavoratori, unico partito ammesso in Corea del Nord.

Il misterioso incidente avrebbe causato un grande problema per la sicurezza della popolazione e Kim ha accusato alcuni funzionari di «incapacità e irresponsabilità» oltre ad aver trascurato i loro doveri nel mettere in pratica le contromisure necessarie per combattere il coronavirus.

L'ipotesi più plausibile è che l'incidente di cui ha parlato Kim Jong-un sia un focolaio molto grande di Covid-19. Per la Corea del Nord sarebbe la prima volta, da inizio pandemia, che si ammette l'esistenza di contagi nel Paese. Finora, infatti, è sempre stato dichiarato che su un campione di circa 30mila persone testate nessuno fosse contagiato. Numeri alquanto irrealistici dettati da un regime dittatoriale.

E', invece, la seconda volta in breve tempo che Kim Jong-un parla pubblicamente delle difficoltà della Corea del Nord. Un fatto insolito in un dittatura dove per anni la comunicazione pubblica ha sempre cercato di mostrare una Corea del Nord forte e priva di problemi.

Il 15 giugno si appellò al comitato centrale per risolvere il problema della scarsità di cibo. Nessun riferimento ad una possibile ed eventuale carestia, ma in passato discorsi simili furono prounciati prima di grosse crisi alimentari. Una carestia che potrebbe essere proprio il risultato delle decisioni prese per contrastare la pandemia. La decisione di un anno fa di chiudere i confini nordcoreani e di rinunciare, dunque, agli scambi con la Cina, potrebbe aver portato ad un lento impovermento del settore agricolo e di tutta la catena alimentare.

La Corea del Nord, però, non è l'unica che sta faticando in questo momento. Il grave incidente nordcoreano non è isolato. La pandemia mondiale, che ormai viviamo da più di un anno, sta condizionando molti Paesi del mondo e tutti con intensità diversa. La disparità di accesso alle vaccinazioni e, dunque, alla ripresa è il dato che più preoccupa gli esperti di tutto il mondo.

L'economia globale si sta riprendendo dalla pandemia a un ritmo irregolare a causa della disparità di accesso alle vaccinazioni, afferma il capo economicsta del Fondo monetario internazionale Gita Gopinath. «A più di un anno dall'inizio della pandemia, molti Paesi stanno ancora combattendo il virus. L'accesso alle vaccinazioni è diseguale e, dunque, la ripresa è divergente».

Il costo per l'economia globale del congelamento del turismo causato dal coronavirus potrebbe raggiungere i 4 trilioni di dollari entro la fine dell'anno. Cambiando continente e volando in Occidente, ad esempio, ci rendiamo conto come in poco tempo potrebbero presto esserci due Americhe.

Un'America in cui la maggior parte delle persone viene vaccinata e un'altra in cui ci sono bassi tassi di vaccinazione e miseria e fame spadroneggeranno. La disparità tra i luoghi con tassi di vaccinazione è l'aspetto che più preoccupa gli esperti di tutto il mondo e la soluzione dovrà essere trovata il prima possibile per uscire tutti insieme da una pandemia non ancora sconfitta.











Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 17:50

