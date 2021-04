Covid, Israele: «Da domenica stop all'obbligo di mascherina all'aperto»

Da domenica prossima gli israeliani non avranno più l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Lo riportano i media che citano una direttiva del ministero della sanità. La norma fu introdotta circa un anno fa per arginare la diffusione del Covid. Resta invece in vigore l'obbligo di indossarla al chiuso.

L'uso della mascherina all'aperto da parte degli israeliani si è da tempo affievolito. Oggi, per esempio, centinaia di israeliani, per lo più a volto scoperto, hanno guardato in spiaggia lo spettacolo aereo che sulla capitale Tel Aviv ha celebrato il 73esimo anniversario dell'indipendenza di Israele. Nel paese mediorientale la campagna vaccinazione procede spedita: su una popolazione di circa 9,3 milioni di abitanti, in I5,32 milioni hanno ricevuto le due dosi del vaccino Pfizer, 4,95 milioni hanno ricevuto soltanto una dose.

Giovedì 15 Aprile 2021, 19:52

