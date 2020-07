Israele, il tasso di contagio vola alle stelle. Netanyahu: «Stato d'emergenza»

Covid in Italia, focolai da Nord a Sud: ipotesi ricovero forzato

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Israele si trova «in stato di emergenza». Non ha usato giri di parole il premier Benyamin Netanyahu aprendo la riunione del governo di Gerusalemme, di fronte a quella che agli esperti israeliani sembra già la seconda ondata del virus.La pandemia di coronavirus si estende in questi giorni con un ritmo molto simile sia in Israele sia fra i palestinesi in Cisgiordania, destando analoga apprensione fra i rispettivi responsabili sanitari.In Israele, precisa il ministero della sanità, i casi positivi sono saliti nelle ultime 24 ore a 29.366: sono seimila in più rispetto ad una settimana fa e 1800 in più rispetto a due giorni fa. I malati sono adesso 11.189. Nei test condotti fra sabato e domenica ieri e oggi è stato rilevato un tasso di contagio di circa il 5 per cento. Due settimane fa era del 2 per cento.