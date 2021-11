Covid, in Inghilterra arriva l'ok alla pillola antivirale Merck

L'agenzia del farmaco britannica ha appena approvato il Molnupiravir. La prima pillola antivirale indicata per il trattamento del Covid-19 ad essere registrata.

Da oggi, dunque, dopo l'ok dell'agenzia regolatoria del farmaco britannica, la medicina, realizzata dal colosso americano Merck Sharp &Dohme potrà essere prescritta a chiunque risulti positivo al Covid e abbia almeno un fattore di rischio come obesità, cardiopatia, diabete o che abbia più di 60 anni.

Per l'agenzia, il Molnupiravir è un farmaco «sicuro ed efficace», in grado di ridurre il pericolo di ricovero in ospedale per persone colpite da forme anche moderate di Covid-19 che abbiano parallelamente condizione di rischio extra. La pillola agisce interferendo nella replicazione interna all'organismo del coronavirus.

La somministrazione, nei casi previsti, è consigliata il più rapidamente possibile dopo un test positivo, e comunque entro cinque giorni.

