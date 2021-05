Covid in India, 390mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Covid, in India: sono 392.488 i contagi da coronavirus in un solo giorno. Lo riferisce il ministero della salute federale, con un totale di 3.349.644 casi attivi nel paese. Intanto ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Indian Council of Medical Research, è iniziata la terza fase di vaccinazione per le persone di età superiore ai 18 anni. Finora in India sono state somministrate oltre 156 milioni di dosi dall'inizio della campagna di vaccinazione avviata a gennaio. L'India ha ricevuto sabato il primo lotto del vaccino Sputnik-V di fabbricazione russa.

Covid in India, la denuncia choc: «La polizia ha portato via la bombola d'ossigeno a mia madre per darla a un 'vip'». Il video fa il giro del web

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 08:28

