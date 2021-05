India choc, ospedale finisce l'ossigeno: 24 morti di Covid in una sola notte

India choc, 24 morti di Covid in una sola notte: l'ospedale aveva finito l'ossigeno. I familiari di 24 ammalati di Covid-19 morti la notte scorsa all'ospedale pubblico di Chamarajanagar, in Karnataka, dopo che l'ospedale aveva finito l'ossigeno, hanno iniziato un sit-in per chiedere provvedimenti contro le autorità.

Sul caso c'è ancora un piccolo giallo: il prefetto della città Dr MR Ravi, ha infatti dichiarato ai giornalisti che deve ancora essere verificato se le morti sono state effettivamente causate dalla mancanza di ossigeno, mentre il governatore B S Yediyurappa ha indetto una riunione urgente del suo consiglio di gabinetto.

