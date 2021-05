Covid in India, denuncia choc: «La polizia ha portato via la bombola d'ossigeno a mia madre per darla a un 'vip'». Il video fa il giro del web

Dall'India travolta dalla pandemia arriva una terribile denuncia. Due fratelli hanno raccontato di aver perso la madre malata di Covid perché dei poliziotti le hanno tolto la bombola di ossigeno nel tentativo di darla a un personaggio noto. Il video che mostra uno di loro implorare gli agenti di restituire il dispositivo salvavita sta facendo il giro dei social, mentre la polizia si difende dalle accuse.

In India ogni giorno si registra un nuovo record di contagi. I morti sono oltre tremila ogni giorno e le bombole d'ossigeno sono beni preziosi. «Hanno strappato la bombola dell'ossigeno a mia madre per darla ad un ‘vip', e lei è morta di Covid due ore dopo», è quanto denunciato da un ragazzo di 17 anni, Ansh Goyal, e da uno di 22, Anmol Goyal. Una denuncia accompagnata da un video in sui si sentono i ragazzi protestare disperatamente. Secondo quanto raccontano, la polizia avrebbe abusato del suo potere dando a una persona importante la bombola della madre e lasciando la donna al suo destino. «Mia madre morirà se gliela portate via», si sente nel video.

This is a really heart breaking video.

A man is begging in front of policeman not to take a Oxygen cylinder he has arranged for his mom in Agra, UP.



This is a total inhumane act by the police.



Is this how you should treat your fellow citizens Mr Yogi ? pic.twitter.com/Z4qTqsl5rY