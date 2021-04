Covid, in India è emergenza choc: «Negli ospedali non c'è ossigeno». Ieri 332mila contagi

Nel giorno in cui l'India ha registrato un record mondiale di contagi - 332mila - è stata segnalata una grave carenza di ossigeno negli ospedali di Nuova Delhi. Venticinque pazienti in gravi condizioni sono morti nelle ultime 24 ore all'ospedale Sir Ganga Ram di Delhi che, in mattinata, ha lanciato un appello dichiarando di avere una scorta di ossigeno appena sufficiente per due ore e con 60 pazienti a rischio di vita.

L'ossigeno è stato rifornito ma il direttore dell'ospedale ha raccontato che è stata effettuata la ventilazione manuale per garantire la sopravvivenza dei pazienti. Il primo ministro Narendra Modi ha indetto diverse riunioni per esaminare la difficile situazione mentre la Corte Suprema indiana ha definito la crisi della sanità pubblica un'emergenza nazionale e ha ordinato al governo di preparare un piano.

