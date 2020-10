Covid, in Francia 523 morti in un giorno: pronto lockdown per 4 fine settimana

Sono 33.417 i nuovi casi di coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono 523, di cui 288 in ospedale e 235 in case di riposo. I dati del bollettino giornaliero delle autorità sanitarie portano a 1.198.695 il numero totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia, mentre i morti salgono a 35.541.

Per tentare di contenere l’incremento di positivi, che sembra essere ormai fuori controllo, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un messaggio alla nazione per domani alle 20. Tra le misure allo studio del governo nella lotta contro la Covid-19, ci sono un lockdown a livello nazionale e un coprifuoco anticipato con confinamento nel fine settimana. Almeno per i prossimi 4 weekend.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 21:05

