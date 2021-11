Covid, anche Harrods in crisi nera: i conti vanno in rosso per 68 milioni di sterline

I grandi magazzini Harrods, simbolo intramontabile dello sfarzo britannico, sono in rosso. 68 milioni di sterline di debiti a causa dei lockdown per la pandemia e dozzine di lavoratori del ristorante scioperano.



Harrods è precipitato nel baratro. In un anno i conti vanno in rosso per 68 milioni di sterline. A causa dei lockdown imposti dall'emergenza sanitaria, i grandi magazzini hanno dimezzato i loro ricavi e, attualmente, dozzine di lavoratori della ristorazione sono in sciopero.

Nell'anno in cui i visitatori e i tursti a Londra sono inevitabilmente scomparsi e i negozi sono stati costretti a chiudere per mesi, l'istituzione dei negozi di Knightsbridge, che ha aperto i battenti per la prima volta nel 1849, ha dovuto ridurre il personale e ha rinunciato a un dividendo dei suoi proprietari del Qatar.

La società, i cui proprietari hanno immesso 125 milioni di sterline per sanare i debiti del 2020, ha affermato che è improbabile che venga sanato un altro dividendo di due anni. La società ha incolpato i blocchi imposti dal governo per le sue difficoltà e ha affermato di aver dimezzato la spesa a poco meno di 45 milioni di sterline, mentre ha ridotto il numero di dipendenti a 145 dai poco meno di 4mila precedenti alla pandemia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 19:21

