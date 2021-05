Covid, in Gran Bretagna un solo decesso nelle ultime 24 ore. Superata quota 50 milioni di vaccini

Covid, in Gran Bretagna numeri da record. Grazie al lockdown duro e alla vaccinazione di massa, nelle ultime 24 ore sono appena 1.649 i nuovi casi positivi e in tutto il paese è stato registrato un solo decesso.

I dati del Ministero della Salute della Gran Bretagna sono stati riportati anche dal Telegraph. Oggi è stata raggiunta anche la quota di 50 milioni di dosi totali di vaccino somministrate dall'inizio della campagna vaccinale (8 dicembre 2020). Sono 34.588.600 i cittadini britannici che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 15.500.949 quelli che hanno ricevuto anche il richiamo.

Il primo annuncio della meta raggiunta è arrivato direttamente da Boris Johnson. «Grazie allo straordinario sforzo di ciascuno - ha scritto il primo ministro Twitter - sono ora 50 milioni le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate alle persone in tutto il Regno Unito».

Non manca poi l'appello a tutti coloro che devono ancora ricevere il siero, in un Paese nel quale dalla settimana scorsa è scattata la copertura di massa fra gli ultraquarantenni. «Per favore - conclude il premier - fatevi avanti e fatevi il vaccino quando siete convocati per riceverlo».

