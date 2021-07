Covid, la Gran Bretagna verso lo stop alle restrizioni. Attesa per le parole di Johnson

Covid, nonostante l'aumento dei contagi a causa della variante Delta la Gran Bretagna si avvia verso lo stop alle restrizioni. Cresce l'attesa per le parole di Boris Johnson, che parlerà dell'allentamento, previsto per il prossimo 19 luglio.

Il premier britannico, in una conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio a Downing Street, dovrebbe parlare della necessità di imparare a convivere con il virus. Boris Johnson evidenzierà il successo della campagna vaccinale (l'86% della popolazione ha ricevuto almeno una dose) ma ricorderà che «la pandemia non è finita e i casi sono destinati ad aumentare» per via della variante indiana.

Boris Johnson ricorderà anche che a partire dal 19 luglio chi ha completato la vaccinazione potrà recarsi in paesi in cui la situazione epidemiologica è meno grave, senza dover rispettare la quarantena al ritorno a casa. Chi sarà totalmente immunizzato potrà evitare l'isolamento dopo un contatto con un positivo e l'uso della mascherina potrebbe non essere più obbligatorio nella maggioranza degli spazi. L'allentamento delle restrizioni in Gran Bretagna, però, trova il parere contrario della comunità scientifica, visto l'aumento dei casi giornalieri da qualche settimana a questa parte.

