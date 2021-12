Covid, in Gran Bretagna è record di contagi: oltre 100mila nuovi positivi in 24 ore

Come previsto dagli esperti britannici, il record di contagi era destinato ad essere aggiornato frequentemente. E oggi, mercoledì 22 dicembre, per la prima volta in due anni la Gran Bretagna supera quota 100mila casi in 24 ore. Ed esattamente sono stati 106.122 i nuovi casi di coronavirus nel regno della regina Elisabetta.

Con l'avvento della nuova variante Omicron, la Gran Bretagna sfonda per la prima volta il tetto dei 100mila nuovi casi secondo i numeri del bollettino giornaliero. I dati, poi, fanno riferimento ad altri 140 morti, che portano il totale delle vittime a 145.573.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 18:53

