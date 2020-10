Covid nel Regno Unito, 12.872 casi in un giorno solo è il dato più alto dall'inizio della pandemia

Il Regno Unito ha ufficialmente stabilito un nuovo record per i casi confermati di coronavirus dall'inizio della pandemia, con 12.872 positivi segnalati nelle ultime 24 ore. È la cifra giornaliera più alta rilasciata dal Dipartimento della salute e dell'assistenza sociale dall'inizio della pandemia, che supera la precedente cifra di 7.143 registrata in questa settimana. Il totale ora è di 480.017.



Nel frattempo, il governo ha confermato che metterà a disposizione 60 milioni di sterline per aiutare la polizia e le autorità locali a finanziare gli straordinari e aumentare le pattuglie per far rispettare le leggi di restrizione adottate per combattere la diffusione del coronavirus.





In risposta a Boris Johnson che ha messo in onda le sue frustrazioni con gli alti dirigenti della polizia all'inizio di questa settimana, alcuni capi hanno detto che semplicemente non hanno le risorse per applicare le nuove restrizioni che vengono introdotte per fermare la diffusione della malattia. Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 11:22

